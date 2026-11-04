NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Littelfuse-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Littelfuse-Anteile bei 316.48 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.160 Littelfuse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 412.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’303.97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30.40 Prozent.

Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 10.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch