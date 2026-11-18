Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236.29 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 0.423 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 379.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60.58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Littelfuse bezifferte sich zuletzt auf 9.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch