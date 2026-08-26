Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 246.29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.406 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lincoln Electric-Papiere wären am 25.08.2026 113.75 USD wert, da der Schlussstand 280.15 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +13.75 Prozent.
Am Markt war Lincoln Electric jüngst 15.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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