NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 246.29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.406 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lincoln Electric-Papiere wären am 25.08.2026 113.75 USD wert, da der Schlussstand 280.15 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +13.75 Prozent.

Am Markt war Lincoln Electric jüngst 15.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch