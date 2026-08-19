Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Lincoln Electric-Investment verdienen können.
Die Lincoln Electric-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lincoln Electric-Papier bei 64.93 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Lincoln Electric-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154.012 Lincoln Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 43’426.77 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Anteils am 18.08.2026 auf 281.97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 334.27 Prozent.
Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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