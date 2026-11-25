Vor 3 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lincoln Electric-Papier bei 195.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.106 Lincoln Electric-Aktien. Die gehaltenen Lincoln Electric-Anteile wären am 24.11.2026 1’300.65 USD wert, da der Schlussstand 254.72 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.07 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 14.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch