Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 134.21 USD. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74.510 Lincoln Electric-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 277.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’643.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106.43 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 15.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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