Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 16.09.2016 wurde die Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 60.74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 1.646 Lincoln Electric-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie auf 253.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 417.65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 317.65 Prozent zugenommen.
Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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