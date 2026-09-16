Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’922 -0.3%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9456 0.1%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’305 0.2%  Bitcoin 62’367 0.7%  Dollar 0.8232 0.6%  Öl 106.0 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Kryptowährungen tauchen nach Clarity Act-Scheitern ab: Jetzt bei Bitcoin, Ethereum & Co. einsteigen?
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie im Blick
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Suche...
Plus500 Depot

Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lincoln Electric-Investmentbeispiel 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Lincoln Electric Holdings
210.83 CHF 2.36%
Kaufen Verkaufen

Am 16.09.2016 wurde die Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 60.74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 1.646 Lincoln Electric-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie auf 253.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 417.65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 317.65 Prozent zugenommen.

Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten