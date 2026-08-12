NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lincoln Electric-Papier an diesem Tag 142.55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.015 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 284.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’994.18 USD wert. Damit wäre die Investition 99.42 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Lincoln Electric zuletzt 15.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch