NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ligand Pharmaceuticals-Anteile 53.99 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 1.852 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Papiere wären am 04.11.2026 585.53 USD wert, da der Schlussstand 316.13 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 485.53 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ligand Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 6.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch