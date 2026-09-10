NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63.05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.860 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’568.60 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 09.09.2026 auf 288.05 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 4’568.60 USD, was einer positiven Performance von 356.86 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 5.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch