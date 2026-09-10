Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63.05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.860 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’568.60 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 09.09.2026 auf 288.05 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 4’568.60 USD, was einer positiven Performance von 356.86 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 5.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.