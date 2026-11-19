Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ligand Pharmaceuticals-Aktie 78.86 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126.800 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 37’876.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298.71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 278.76 Prozent erhöht.

Ligand Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch