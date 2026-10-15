Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 97.14 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.029 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 294.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 303.67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 203.67 Prozent angezogen.
Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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