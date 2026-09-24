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Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048

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Ligand Pharmaceuticals-Investition im Blick 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Ligand Pharmaceuticals
245.83 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 86.34 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ligand Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.158 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 298.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 245.60 Prozent vermehrt.

Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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