NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.08.2025 wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 142.40 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.225 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 302.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’247.89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112.48 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch