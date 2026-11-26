Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 206.16 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 0.485 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 307.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49.22 Prozent.

Ligand Pharmaceuticals wurde am Markt mit 6.16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch