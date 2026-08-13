NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67.22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.488 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 436.28 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 12.08.2026 auf 293.27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 336.28 Prozent gesteigert.

Ligand Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 5.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch