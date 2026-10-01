NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ligand Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 179.08 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 5.584 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’744.35 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 30.09.2026 auf 312.37 USD belief. Mit einer Performance von +74.44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 6.17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch