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Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048

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Langfristige Performance 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Ligand Pharmaceuticals
250.30 CHF -2.64%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ligand Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 179.08 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 5.584 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’744.35 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 30.09.2026 auf 312.37 USD belief. Mit einer Performance von +74.44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 6.17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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