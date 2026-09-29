NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren verloren

Am 29.09.2021 wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.56 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 538.793 Lifetime Brands-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 9.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’967.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50.32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lifetime Brands einen Börsenwert von 214.76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch