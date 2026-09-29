Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’929 -0.1%  SPI 19’764 0.0%  Dow 51’329 -0.3%  DAX 25’530 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’348 0.7%  Gold 4’165 1.2%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 103.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler Lifetime Brands-Einstieg? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lifetime Brands-Aktien gewesen.

Lifetime Brands
8.00 EUR -0.62%
Kaufen Verkaufen

Am 29.09.2021 wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.56 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 538.793 Lifetime Brands-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 9.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’967.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50.32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lifetime Brands einen Börsenwert von 214.76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten