Am 24.11.2021 wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56.948 Lifetime Brands-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 7.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412.87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58.71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 161.68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch