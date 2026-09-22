NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lifetime Brands-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5.50 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 181.818 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lifetime Brands-Papiere wären am 21.09.2026 1’530.91 USD wert, da der Schlussstand 8.42 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 53.09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lifetime Brands einen Börsenwert von 188.41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch