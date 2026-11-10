NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor einem Jahr abgeworfen

Die Lifetime Brands-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3.22 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3’105.590 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’229.81 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Papiers am 09.11.2026 auf 7.48 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 132.30 Prozent.

Lifetime Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 174.19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch