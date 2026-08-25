NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lifetime Brands-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lifetime Brands-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag 6.72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.881 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (9.48 USD), wäre die Investition nun 141.07 USD wert. Mit einer Performance von +41.07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 211.17 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch