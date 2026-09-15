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Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031

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Lifetime Brands-Anlage im Blick 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Lifetime Brands
7.15 EUR 0.00%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Lifetime Brands-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 26.525 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 14.09.2026 219.89 USD wert, da der Schlussstand 8.29 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 119.89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 197.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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