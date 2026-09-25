NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr angefallen

Am 25.09.2025 wurde die Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.81 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 146.843 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 4.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 629.96 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 629.96 USD, was einer negativen Performance von 37.00 Prozent entspricht.

Alle Lifecore Biomedical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166.76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch