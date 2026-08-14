Lifecore Biomedical Aktie 435004 / US5147661046
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lifecore Biomedical-Aktie Investoren gebracht.
Die Lifecore Biomedical-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lifecore Biomedical-Anteile 10.72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, hätte er nun 93.284 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 441.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.88 Prozent verringert.
Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 181.11 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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