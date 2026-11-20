Heute vor 1 Jahr wurde die Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 7.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.569 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (6.37 USD), wäre die Investition nun 86.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13.57 Prozent.

Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 242.42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch