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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Lifecore Biomedical-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14.40 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 694.444 Lifecore Biomedical-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 6.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’444.44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.56 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 242.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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