NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2016 wurde die Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lattice Semiconductor-Papier bei 6.45 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.504 Anteilen. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Papiere wären am 24.09.2026 1’894.88 USD wert, da der Schlussstand 122.22 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 1’894.88 USD, was einer positiven Performance von 1’794.88 Prozent entspricht.

Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 17.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch