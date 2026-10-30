NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lattice Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lattice Semiconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lattice Semiconductor-Aktie bei 73.64 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 135.796 Lattice Semiconductor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (103.00 USD), wäre das Investment nun 13’986.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39.87 Prozent vermehrt.

Lattice Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch