Lattice Semiconductor Aktie 946589 / US5184151042
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lattice Semiconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Lattice Semiconductor-Investment verdienen können.
Die Lattice Semiconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 89.99 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 11.112 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 1’268.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114.14 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’268.36 USD entspricht einer Performance von +26.84 Prozent.
Lattice Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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