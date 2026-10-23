NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lattice Semiconductor-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lattice Semiconductor-Papier bei 6.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155.521 Lattice Semiconductor-Papiere. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Aktien wären am 22.10.2026 14’992.22 USD wert, da der Schlussstand 96.40 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 1’399.22 Prozent.

Lattice Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch