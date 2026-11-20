Die Lattice Semiconductor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lattice Semiconductor-Aktie 7.54 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’326.260 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 147’108.75 USD, da sich der Wert einer Lattice Semiconductor-Aktie am 19.11.2026 auf 110.92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1’371.09 Prozent.

Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch