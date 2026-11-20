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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Landstar System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Landstar System-Anteile bei 121.51 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Landstar System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.230 Landstar System-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 151.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’249.36 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24.94 Prozent.
Der Marktwert von Landstar System betrug jüngst 5.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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