Landstar System Aktie 57699 / US5150981018
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Landstar System-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Landstar System-Aktie letztlich bei 161.93 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61.755 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’649.48 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 13.08.2026 auf 188.64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16.49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 6.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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