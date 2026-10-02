NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet

Die Landstar System-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 174.32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.574 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 170.14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 97.60 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2.40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch