NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.129 Landstar System-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 171.14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’589.11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 158.91 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 5.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch