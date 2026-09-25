NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Landstar System von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Landstar System-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121.28 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Landstar System-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.454 Landstar System-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (165.18 USD), wäre die Investition nun 13’619.72 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.20 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch