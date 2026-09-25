Landstar System Aktie 57699 / US5150981018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Landstar System-Investment?
|
25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Landstar System von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Landstar System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Landstar System-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121.28 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Landstar System-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.454 Landstar System-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (165.18 USD), wäre die Investition nun 13’619.72 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.20 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!