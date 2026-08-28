Landstar System Aktie 57699 / US5150981018
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Landstar System-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Landstar System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Landstar System-Aktie bei 131.81 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.587 Landstar System-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’379.26 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 27.08.2026 auf 181.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37.93 Prozent.
Insgesamt war Landstar System zuletzt 6.16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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