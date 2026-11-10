NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lancaster Colony-Anteile an diesem Tag bei 130.28 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.768 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 108.93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 16.39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch