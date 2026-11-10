|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Lancaster Colony-Einstieg?
|
10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Lancaster Colony-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lancaster Colony-Anteile an diesem Tag bei 130.28 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.768 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 108.93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 16.39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.
|
18:00
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
Analysen zu Lancaster Colony Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.