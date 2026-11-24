Heute vor 3 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 170.65 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Lancaster Colony-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.599 Lancaster Colony-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 6’132.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104.65 USD belief. Damit wäre die Investition um 38.68 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 2.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch