NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167.05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.986 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 109.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 652.68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34.73 Prozent eingebüsst.

Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 2.97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch