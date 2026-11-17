Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Lancaster Colony-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag 168.07 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.950 Lancaster Colony-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 665.85 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Papiers am 16.11.2026 auf 111.91 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 33.41 Prozent.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 3.02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch