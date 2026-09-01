Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lancaster Colony-Einstiegs gewesen.
Am 01.09.2023 wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 165.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 60.295 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 112.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’792.28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32.08 Prozent.
Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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