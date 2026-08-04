NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 193.32 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 5.173 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 110.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 572.88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42.71 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 2.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch