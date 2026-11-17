Vor 5 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73.30 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 136.426 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers auf 62.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’473.40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.27 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch