NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 77.30 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hat, hat nun 12.937 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 57.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744.63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25.54 Prozent vermindert.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch