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Lakeland Financial Aktie 206067 / US5116561003

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Rentabler Lakeland Financial-Einstieg? 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Lakeland Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Lakeland Financial
61.10 USD -1.02%
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Am 18.08.2023 wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lakeland Financial-Papier bei 56.21 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 17.790 Lakeland Financial-Aktien. Die gehaltenen Lakeland Financial-Papiere wären am 17.08.2026 1’099.80 USD wert, da der Schlussstand 61.82 USD betrug. Damit wäre die Investition um 9.98 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial belief sich zuletzt auf 1.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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