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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie gebracht.
Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers betrug an diesem Tag 37.12 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 269.397 Lakeland Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 16’477.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.17 USD belief. Das entspricht einem Plus von 64.78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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