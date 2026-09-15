NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie betrug an diesem Tag 49.06 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 203.832 Lakeland Financial-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’384.83 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 14.09.2026 auf 60.76 USD belief. Mit einer Performance von +23.85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Lakeland Financial war somit zuletzt am Markt 1.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch