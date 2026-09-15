Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’797 -0.6%  SPI 19’438 -0.5%  Dow 51’958 -0.9%  DAX 25’397 -0.2%  Euro 0.9456 0.2%  EStoxx50 6’229 -0.5%  Gold 4’285 -0.3%  Bitcoin 62’247 -2.7%  Dollar 0.8189 0.2%  Öl 108.4 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Chip-Aktien wie NVIDIA & Co. im Blick: Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Suche...
ETF Sparplan

Lakeland Financial Aktie 206067 / US5116561003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance unter der Lupe 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Lakeland Financial
60.82 USD 0.10%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie betrug an diesem Tag 49.06 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 203.832 Lakeland Financial-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’384.83 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 14.09.2026 auf 60.76 USD belief. Mit einer Performance von +23.85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Lakeland Financial war somit zuletzt am Markt 1.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lakeland Financial Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten