NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51.18 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 19.539 Lakeland Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers auf 62.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’215.32 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 21.53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch